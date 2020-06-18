أهالي برهمتوش لابن ضحية كورونا: "لازم تدخل طب.. وتحقق حلم والدك"

دعا أهالي قرية برهمتوش مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالوقوف خلف "محمد" ابن الطبيب عبد اللطيف حسب النبي دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والذي توفي أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حتى يكمل مسيرة والده.

وأكد الأهالي أن "محمد" نجل" الطبيب سيبدأ امتحاناته بالثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل، حيث جاءت صدمة الوفاة في وقت عصيب، مؤكدين تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطالب حتى يحقق حلم والده، ويلتحق بكلية الطب، لتظل عيادة والده بالقرية مفتوحة دائما كما كانت.

وقال أحد شباب القرية، "ما فعله الطبيب مع أهالي القرية لا ينكره إلا جاحد، شبراهور لازم تفرح بابنه".

وشيع أهالي قرية "برهمتوش" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، جنازة الدكتور عبد اللطيف حسب النبي دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والذي توفي أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال عمله.