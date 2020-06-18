خلال شهرين.. مشروع لتحويل حديقة الفروسية إلى متنزه عام بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير حديقة الفروسية، وإزالة الحشائش ورفع تراكمات القمامة والمخلفات و"الرتش" من المنطقة وتسويتها بالكامل، تمهيدًا لتحويلها إلى متنزه وحديقة عامة مكتملة المرافق والخدمات، لتكون متنفسًا لأهالي الإسماعيلية وضيوفها.

وتقع الحديقة أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال، وتبلغ مساحتها نحو 20 فدانًا، وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات و"الرتش"، وباتت تؤرق أهالي ومواطني المنطقة.

وأشار "الشيمي" الى أن العمل يجرى على قدم وساق من أجل الإسراع فى إنهاء تسوية الحديقة بالكامل، مؤكدًا ضرورة تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة أولًا بأول.

وأوضح أنه من المزمع الانتهاء تمامًا من تطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة خلال شهرين على الأكثر.