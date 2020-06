نتفليكس تعرض G.I. Joe: Retaliation لدواين جونسون منتصف يوليو

أعلنت نتفليكس عرض فيلم G.I. Joe: Retaliation عبر منصتها يوم 15 يوليو المقبل، وهو من إخراج Jon M. Chu، وتأليف ريت ريس وبول ويرنيك، وبطولة دواين جونسون، تشانينج تاتوم وأدريان بالكي.

الفيلم إنتاج عام 2013، ومن نوعية الأكشن وتكلف إنتاجه 130 مليون دولار، وحقق أرباحا وقت عرضه تخطت حاجز 375 مليون دولار.

وشارك بطل الفيلم دواين جونسون، في أكثر من 100 عمل فني، آخرها مسلسل WWE's the Bump، و WWE Backstage، والفيلم القصير Taylor Swift: The Man عام 2020.

وفي عام 2019 قدم "دوين"، أفلام Fighting with My Family، و Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw، وJumanji: The Next Level ومسلسل WWE Smackdown!، و Ballers.

وفي العام ذاته احتل دوين جونسون، قائمة الممثلين الرجال الأعلى أجرا في هوليود.

يذكر أن نتفلكس أعلنت عرض عدد من الأفلام في شهر يوليو، بينها فيلم The old Gard، وهو أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وأيضا فيلم Anne Frank Parallel Stories بطولة هيلين ميرين، آن فرانك، مارتينا جاتي، والفيلم تم تصويره في إيطاليا وناطق بالإنجليزية، ومدته ساعة و32 دقيقة بحسب موقع IMDB.

و"القناع" بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل، وأُنتج عام 1994، بتكلفة 23 مليون دولار، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتخطت أرباحه حاجز 350 مليون دولار.