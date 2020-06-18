دينا: لو كان أحمد زكي حيا لرفض تناول قصة حياته فنيا

"لو كان أحمد زكي حيا لرفض تقديم قصة حياته في عمل فني".. هكذا توقعت الفنانة دينا التي عاصرت زكي في حياته، وتعاونت معه في فيلم "استاكوزا" عام 1996، وذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن تجسيده لقصة حياة الفنان الراحل في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

وقالت دينا، لـ "الوطن"، إنّ زكي كان يحيط حياته الشخصية بسياج من السرية، بحيث لا تكون مرتعا للناس، بحسب وصفها، مضيفة: "أحمد كان ينزوي جانبا ويميل إلى الوحدة في حياته، فلم يكن يعلم أحد بشأنها سوي 5 أو 6 من أصدقائه المقربين".

ودللت دينا علي كلامها متسائلة: "هل يعلم أحد سبب طلاق أحمد زكي من هالة فؤاد؟، لا أحد يعلم سبب انفصالهما، لأن كان يرفض اقتحام أي شخص خصوصيات حياته، ولو كان يرغب في تناول قصة حياته فنيا، لقدمها ابنه هيثم في حياته قبل أن يلحق بأبيه".

يذكر أنّ محمد رمضان يتعاون في "الامبراطور" مع السيناريست بشير الديك، والمسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، وما زال البحث جاريا عن مخرج.