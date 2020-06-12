بسنت شوقي عن ظهور دينا مراجيح في "ليه لأ": كانت "إن كاست جدا"

أعربت الفنانة بسنت شوقي، عن غضبها تجاه ردود الأفعال التى هاجمت مسلسل "ليه لأ"، بسبب ظهور مشاهير برنامج تيك توك دينا مراجيح ويوسف جو، في حلقات العمل.

وكتبت شوقي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هو إيه الريأكشن الأوڤر ده فى موضوع دينا مراجيح؟! للعلم أنا أصلا معرفش مين هيا، بس من الواضح أنها بتعمل فيديوهات على تيك توك.. السؤال المهم اللي لازم يتطرح، هل عملت المشهد وحش؟! بالعكس!! كانت إن كاست جدا".

وتابعت: :"ليه الناس عمالة تعنصر على البنت عشان هى من تيك توك ومغنية مهرجانات؟! تحبوا أقولكم كام ممثل شغال دلوقتى أبتدى موديل؟ انفلونسر وبيتصور على إنستجرام؟ ابتدى في إعلانات؟ اتشهر عشان عمل محتوى على يوتيوب، يعرف المنتج/ المخرج/ نجم العمل".