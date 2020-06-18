نقابات عمالية: ندعم كل قرارات الحفاظ على الأمن القومي بالداخل والخارج

أشادت النقابتين "العامة للكيماويات" برئاسة الكيمائي عماد حمدي، و"العامة للصناعات الهندسية والمعدنية" برئاسة المهندس خالد الفقي، بالجهود المتميزة التي بذلتها الدولة المصرية، والتي أسفرت اليوم الخميس عن عودة العمال المصريين الذين احتُجزوا على يد ميليشيات مرتزقة في مدينة ترهونة الليبية.

وأضافت النقابتان، في بيان مشترك، أن إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كلف الأجهزة المعنية بإنهاء أزمة المحتجزين، وعددهم 23 عاملا مصريا، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، وبشكل عملي أن كرامة المصريين في الخارج خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه، وأن مصر قادرة على إدارة أزماتها بجدراة وحزم، وهو ما حدث في مواقف مشابهة على أرض الواقع.

وأكد البيان المشترك، على استمرار العمال في دعم القيادة السياسية، وتفويضها في مواجهة الإرهاب، وتأييدها في كل ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار مصالح مصر في الداخل والخارج.