العربية: مصدر قانوني يكشف تورط بنك الدوحة في دعم الإرهاب

أكد مصدر قانوني لقناة "العربية"، أنّ بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم الإرهاب، وأوضح أنّ المقيمان في قطر المتهمان بدعم النصرة، هما معتز ورامز الخياط، مشيرًا إلى أنّ بنك الدوحة ساهم في ارتكاب جرائم في سوريا جراء دعمه لـ"النصرة".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، كشفت في أغسطس، عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأنّ حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

وبعدها بيومين كشفت الصحيفة ذاتها أنّ بنكًا قطريا آخر وهو "بنك الدوحة" الذي يملك مكتبًا في لندن، يواجه اتهامات بتحويل أموال لجماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن.

وكشفت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن أنّ شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنّهما استغلا حسابات في "بنك الدوحة" لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.