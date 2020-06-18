الإبراشي: أحمد مكي يحاول تجميل صورة الإخوان وغسل أيديهم من جرائم الإرهاب والدم

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، أمس، على شاشة الجزيرة القطرية، التي حاول فيها تلميع وتجميل صورة جماعة الإخوان، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية، فقدوا الحاضر والمستقبل.

وأوضح الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن جماعة الإخوان تحاول أن تستدعي أحداث ثورة 30 يونيو، ويطرحون العديد التساؤلات، من أجل غسل أيديهم من العمليات الإرهابية التي نفذوها في حق الشعب المصري، وإلصاقها بالمؤسسات المصرية.

وأشار الإعلامي، إلى أن جرائم الإخوان في حق الوطن والمواطنين كثيرة، ولا تعد ولا تحصى، وخلاف الإخوان ليس مع الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة، بل مع الشعب المصري، فالإعلان الدستوري الذى أعلنه محمد مرسى خلال حكمه حول نفسه فيه إلى إله، وكان سيترتب عليه مجزرة كبيرة في القضاء، فضلاً عن أن الجماعة، أشعلت النار في كل مؤسسات الدولة والكنائس، وذلك يؤكد أن خلاف الإخوان مع الشعب.