أحمد موسى: إضراب في قطر بقطاعات الشرطة والجيش والطيران

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قطر قامت بنقل 45 سجينًا من مصابي فيروس كورونا المستجد، من سجن الإبعاد إلى مكان آخر.

وقال موسى خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن القطريين بعد إذاعة وبث البرنامج فيديو سجن الإبعاد، قاموا بنقل 45 سجينًا لمكان آخر، ولا تتحرك قطر إلا بعد كشف مصائبها.

وتابع موسى أن اليوم أيضًا هناك إضراب في قطر من جانب قطاعات في الشرطة والجيش وأمن الملاعب وخطوط الطيران أيضًا، بسبب خفض المرتبات، وهو ما لم يتم عرضه أو الكشف عنه من الإعلام القطري.

واختتم موسى أن معظم من شاركوا الإضراب من جنسيات في المغرب وتونس وعدة دول عربية، بالإضافة لإضراب في قطاع الطيران، بعد تخفيض 30 % من الضيافة، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبيرة تشهدها قطر.