وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه موازنة مصر في العام المالي الجديد
معيط: لم نغير الموازنة حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية
كتب:
الوطن
03:32 م | الخميس 18 يونيو 2020
قال محمد معيط وزيـر المالـية، اإن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/2021، الـتي أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه، مـــنها 1.7 مـــليار جـــنيه لـــلمصروفـــات بـزيـــادة 138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــي 2019/2020.
ولفت إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمي، إذ بــلغ إجــمالــي الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/2020.
84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و28.2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
وأوضـــح معيط أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــي 2020/2021 خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر 2019 إلـــى يـــنايـــر 2020 بـــالـــتشاور مـــع 650 جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــي يـــنايـــر2020، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــي، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتي تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات، مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـي المـوعـد الـدسـتوري المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــي 2020/2021 ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة في ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلالًا بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وقــال إن مــخصصات قــطاع الــصحة فــي المــوازنــة الجــديــدة بــلغت 258.5 مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوي، وتـكليف 25 ألـــف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة بـــوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير 400 مـــليون جـــنيه لـــتعيين 8200 طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16.3 مــليار جــنيه، بــما يــسهم فــي تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75% بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.
إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول» لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع «النواب»
وشـــدد عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحي بـــتوفـــير أي اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلي في أثناء العام المالي الجديد.
وأضــــاف أن مـخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي بــــلغت 241.6 مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــي 122 مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمي 60.4 مـــــليار جـــــنيه، بـــــما يـــــسهم فـــــي اســـــتكمال المشـروع الـقومـي لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأشـــــار إلـــــى أن المـــــوازنـــــة الجـــــديـــــدة تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور عن طريق حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــي تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية 34 مــــليار جــــنيه، إذ بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة 335 مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي 2020/2021 مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة 7% مـــن الأجـــر الـــوظـــيفي فـــي 30 يـــونـــيو 2020 بحـــد أدنـــى 75 جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة 12% مـن المـرتـب الأسـاسـي فـي 30 يـــونـــيو 2020 بحـد أدنـى 75 جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس 10% كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام، لافـــتًا إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الإداري لـلدولـة عن طريق إقـرار حـافـز شهـر إضـافـي بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين 150 جـــنيهًا إلـــى 375 جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفي القواعد المقررة.
16.3 مـليار جـنيه لـدعـم المـبادرات الـصحية و11 مـليار جـنيه لـلأدويـة و7 مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة
أوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة 60%، إذ تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـي لـكل مـمول مـن 8 آلاف جـنيه إلـى 15 ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن 7 آلاف جــنيه إلــى 9 آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي لــذوي المــرتــبات حــتى 24 ألــف جــنيه مــعفى مــن الــضرائــب، مــشيرًا إلــى اســتحداث شــريــحة اجــتماعــية جــديــدة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة الــتي يــتراوح صـــافـــي دخـــلها الـــسنوي مـــن 15 إلـــى 30 ألـــف جـــنيه بـــخلاف حـــد الإعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.
وقــــال إنــــه تــــم تــــخصيص 1.5 مــــليار جــــنيه لــــحافــــز تــــطويــــر الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي، لاســــتكمال تحســين دخــول المــعلمين والمــوجهــين بــمرحــلة ريــاض الأطــفال والــصفوف الأول والــثانــي والــثالــث الابــتدائــي بــالمــدارس والمــعاهــد الأزهــريــة، كــما تــم تــخصيص 1.5 مــليار جــنيه لــحافــز الــجودة بــــالــــجامــــعات والمــــراكــــز والمــــعاهــــد والــــهيئات الــــبحثية لاســــتكمال تحســــين دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.
تــــكليف 25 ألــــف طــــبيب بمســــتشفيات الــــصحة وتــــمويــــل تــــعيين 8200 طــــبيب بــــالمســــتشفيات الجامعية والتعليمية
وأضــاف أنــه تــم تــخصيص 170 مــليار جــنيه لســداد القســط المــقرر لــلهيئة الــقومــية لــلتأمــينات والمـــعاشـــات، ضـــمن اتـــفاق فـــض الـــتشابـــكات مـــتضمنًا أثـــر ضـــم الخـــمس عـــلاوات، و19 مـــليار جـنيه لـصرف مـعاشـات الـضمان الاجـتماعـي، وبـرنـامـج «تـكافـل وكـرامـة»، مشـددًا عـلى تـلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لبرنامج "تكافل وكرامة".
وأشــار إلــى أن المــوازنــة الجــديــدة شهــدت زيــادة غــير مســبوقــة فــي اعــتمادات الأدويــة، إذ تــم إدراج 11 مــــليار جــــنيه لــــلأدويــــة مــــقابــــل 9.1 مــــليارات جــــنيه بــــموازنــــة 2019/2020، و1.75 مـــليار لـــدعـــم ألـــبان الأطـــفال، وتـــم رصـــد 7 مـــليارات جـــنيه لـــبرنـــامـــج الـــعلاج عـــلى نـــفقة الـــدولـــة، مـــقابـــل 6.6 مـــليار جـــنيه عـــام 2019/2020، و1.1 مـــليار لســـداد اشـــتراكـــات غـــير الـــقادريـــن فــي نــظام الــتأمــين الــصحي الــشامــل، إضــافــة إلــى 800 مــليون جــنيه لــدعــم الــتأمــين الــصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.
241.6 مــليار جــنيه لــلتعليم قــبل الــجامــعى و122 مــليار جــنيه لــلتعليم الــعالــى و60.4 مــليار جنيه للبحث العلمى
ولفت إلى أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت 115.1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، و28.2 مــليار جــنيه لــدعــم المــواد الــبترولــية بــخفض قــدره 24.8 مــليار جنيه عن العام المالي 2019/2020.
وقــال إنــه مــراعــاة لــلبعد الاجــتماعــي فــي مــجال نــقل الــركــاب، تــضمنت المــوازنــة 3.4 مــليار جــنيه لـــدعـــم نـــقل الـــركـــاب مـــنها: 1.8 مـــليار جـــنيه لـــهيئة نـــقل الـــركـــاب بـــالـــقاهـــرة والإســـكندريـــة و1.6 مــــليار جــــنيه لــــدعــــم اشــــتراكــــات الــــطلبة عــــلى خــــطوط الــــسكة الحــــديــــد، ومــــترو الأنــــفاق، ودعــــم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
34 مليار جنيه زيادة في الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة
وأضــاف أن المــوازنــة تــقدم دعــمًا ومـنـحًا لــقطاعــات الــتنمية بــقيمة 6.4 مــليار جــنيه، مــنها: 5.7 مـــليار جـــنيه لـــدعـــم بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــي «120 ألـــف وحـــدة ســـكنية»، ودعـــم تـــنمية الــصعيد، وفــائــدة الــقروض الميســرة، وصــندوق مــركــبات الــنقل الســريــع، لافــتًا إلــى أن المــوازنــة تـــضمنت 3.5 مـــليار جـــنيه لـــتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعي لـ 1.3 مـــليون أســـرة، و7 مـــليارات جـــنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالي 2019/2020.
رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪ واستحداث شريحة اجتماعية 2.5٪
وأشــار إلــى أنــه حــفاظًــا عــلى أصــول الــدولــة ومــمتلكاتــها، تــضمنت المــوازنــة الجــديــدة تــخصيص 14.1 مـليار جـنيه لـبند الـصيانـة مـقابـل 12 مـليار جـنيه بـموازنـة الـعام المـالـي 2019/2020، مـوضـحًا أن المـوازنـة الجـديـدة تـضمنت زيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى 280.7 مـليار جـنيه وزيــادة الــجانــب المــمول مــن الخــزانــة الــعامــة بنســبة 26.4% عــن الــعام المــالــي 2019/2020، لـــتصل إلـــى 177 مـــليار جـــنيه مـــقابـــل 140 مـــليار جـــنيه بـــموازنـــة 2019/2020، وهـــي أعلى قـيمة زيـادة شهـدتـها الاسـتثمارات المـمولـة مـن الخـزانـة الـعامـة والاسـتثمارات الـحكومـية بـصفةعامة، وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.