وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه موازنة مصر في العام المالي الجديد

قال محمد معيط وزيـر المالـية، اإن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/2021، الـتي أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه، مـــنها 1.7 مـــليار جـــنيه لـــلمصروفـــات بـزيـــادة 138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــي 2019/2020.

ولفت إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمي، إذ بــلغ إجــمالــي الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/2020.

84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و28.2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

وأوضـــح معيط أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــي 2020/2021 خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر 2019 إلـــى يـــنايـــر 2020 بـــالـــتشاور مـــع 650 جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــي يـــنايـــر2020، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــي، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتي تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات، مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـي المـوعـد الـدسـتوري المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــي 2020/2021 ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة في ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلالًا بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.

وقــال إن مــخصصات قــطاع الــصحة فــي المــوازنــة الجــديــدة بــلغت 258.5 مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوي، وتـكليف 25 ألـــف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة بـــوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير 400 مـــليون جـــنيه لـــتعيين 8200 طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ 16.3 مــليار جــنيه، بــما يــسهم فــي تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة 75% بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلــــى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.

إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول» لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع «النواب»

وشـــدد عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحي بـــتوفـــير أي اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلي في أثناء العام المالي الجديد.

وأضــــاف أن مـخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي بــــلغت 241.6 مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــي 122 مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمي 60.4 مـــــليار جـــــنيه، بـــــما يـــــسهم فـــــي اســـــتكمال المشـروع الـقومـي لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي

وأشـــــار إلـــــى أن المـــــوازنـــــة الجـــــديـــــدة تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور عن طريق حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــي تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية 34 مــــليار جــــنيه، إذ بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة 335 مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي 2020/2021 مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة 7% مـــن الأجـــر الـــوظـــيفي فـــي 30 يـــونـــيو 2020 بحـــد أدنـــى 75 جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة 12% مـن المـرتـب الأسـاسـي فـي 30 يـــونـــيو 2020 بحـد أدنـى 75 جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس 10% كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام، لافـــتًا إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الإداري لـلدولـة عن طريق إقـرار حـافـز شهـر إضـافـي بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين 150 جـــنيهًا إلـــى 375 جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفي القواعد المقررة.

16.3 مـليار جـنيه لـدعـم المـبادرات الـصحية و11 مـليار جـنيه لـلأدويـة و7 مـليارات لـلعلاج عـلى نفقة الدولة

أوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة 60%، إذ تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـي لـكل مـمول مـن 8 آلاف جـنيه إلـى 15 ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن 7 آلاف جــنيه إلــى 9 آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي لــذوي المــرتــبات حــتى 24 ألــف جــنيه مــعفى مــن الــضرائــب، مــشيرًا إلــى اســتحداث شــريــحة اجــتماعــية جــديــدة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة الــتي يــتراوح صـــافـــي دخـــلها الـــسنوي مـــن 15 إلـــى 30 ألـــف جـــنيه بـــخلاف حـــد الإعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.

وقــــال إنــــه تــــم تــــخصيص 1.5 مــــليار جــــنيه لــــحافــــز تــــطويــــر الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي، لاســــتكمال تحســين دخــول المــعلمين والمــوجهــين بــمرحــلة ريــاض الأطــفال والــصفوف الأول والــثانــي والــثالــث الابــتدائــي بــالمــدارس والمــعاهــد الأزهــريــة، كــما تــم تــخصيص 1.5 مــليار جــنيه لــحافــز الــجودة بــــالــــجامــــعات والمــــراكــــز والمــــعاهــــد والــــهيئات الــــبحثية لاســــتكمال تحســــين دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.

تــــكليف 25 ألــــف طــــبيب بمســــتشفيات الــــصحة وتــــمويــــل تــــعيين 8200 طــــبيب بــــالمســــتشفيات الجامعية والتعليمية

وأضــاف أنــه تــم تــخصيص 170 مــليار جــنيه لســداد القســط المــقرر لــلهيئة الــقومــية لــلتأمــينات والمـــعاشـــات، ضـــمن اتـــفاق فـــض الـــتشابـــكات مـــتضمنًا أثـــر ضـــم الخـــمس عـــلاوات، و19 مـــليار جـنيه لـصرف مـعاشـات الـضمان الاجـتماعـي، وبـرنـامـج «تـكافـل وكـرامـة»، مشـددًا عـلى تـلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وأشــار إلــى أن المــوازنــة الجــديــدة شهــدت زيــادة غــير مســبوقــة فــي اعــتمادات الأدويــة، إذ تــم إدراج 11 مــــليار جــــنيه لــــلأدويــــة مــــقابــــل 9.1 مــــليارات جــــنيه بــــموازنــــة 2019/2020، و1.75 مـــليار لـــدعـــم ألـــبان الأطـــفال، وتـــم رصـــد 7 مـــليارات جـــنيه لـــبرنـــامـــج الـــعلاج عـــلى نـــفقة الـــدولـــة، مـــقابـــل 6.6 مـــليار جـــنيه عـــام 2019/2020، و1.1 مـــليار لســـداد اشـــتراكـــات غـــير الـــقادريـــن فــي نــظام الــتأمــين الــصحي الــشامــل، إضــافــة إلــى 800 مــليون جــنيه لــدعــم الــتأمــين الــصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.

241.6 مــليار جــنيه لــلتعليم قــبل الــجامــعى و122 مــليار جــنيه لــلتعليم الــعالــى و60.4 مــليار جنيه للبحث العلمى

ولفت إلى أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت 115.1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، و28.2 مــليار جــنيه لــدعــم المــواد الــبترولــية بــخفض قــدره 24.8 مــليار جنيه عن العام المالي 2019/2020.

وقــال إنــه مــراعــاة لــلبعد الاجــتماعــي فــي مــجال نــقل الــركــاب، تــضمنت المــوازنــة 3.4 مــليار جــنيه لـــدعـــم نـــقل الـــركـــاب مـــنها: 1.8 مـــليار جـــنيه لـــهيئة نـــقل الـــركـــاب بـــالـــقاهـــرة والإســـكندريـــة و1.6 مــــليار جــــنيه لــــدعــــم اشــــتراكــــات الــــطلبة عــــلى خــــطوط الــــسكة الحــــديــــد، ومــــترو الأنــــفاق، ودعــــم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

34 مليار جنيه زيادة في الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة

وأضــاف أن المــوازنــة تــقدم دعــمًا ومـنـحًا لــقطاعــات الــتنمية بــقيمة 6.4 مــليار جــنيه، مــنها: 5.7 مـــليار جـــنيه لـــدعـــم بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــي «120 ألـــف وحـــدة ســـكنية»، ودعـــم تـــنمية الــصعيد، وفــائــدة الــقروض الميســرة، وصــندوق مــركــبات الــنقل الســريــع، لافــتًا إلــى أن المــوازنــة تـــضمنت 3.5 مـــليار جـــنيه لـــتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعي لـ 1.3 مـــليون أســـرة، و7 مـــليارات جـــنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالي 2019/2020.

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪ واستحداث شريحة اجتماعية 2.5٪

وأشــار إلــى أنــه حــفاظًــا عــلى أصــول الــدولــة ومــمتلكاتــها، تــضمنت المــوازنــة الجــديــدة تــخصيص 14.1 مـليار جـنيه لـبند الـصيانـة مـقابـل 12 مـليار جـنيه بـموازنـة الـعام المـالـي 2019/2020، مـوضـحًا أن المـوازنـة الجـديـدة تـضمنت زيـادة الاسـتثمارات الـحكومـية إلـى 280.7 مـليار جـنيه وزيــادة الــجانــب المــمول مــن الخــزانــة الــعامــة بنســبة 26.4% عــن الــعام المــالــي 2019/2020، لـــتصل إلـــى 177 مـــليار جـــنيه مـــقابـــل 140 مـــليار جـــنيه بـــموازنـــة 2019/2020، وهـــي أعلى قـيمة زيـادة شهـدتـها الاسـتثمارات المـمولـة مـن الخـزانـة الـعامـة والاسـتثمارات الـحكومـية بـصفةعامة، وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.