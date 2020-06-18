إغلاق الدوران للخلف بطريق "الكافوري - برج العرب" لشكاوى "السير العكسي"

أعلنت وزارة النقل، غلق طريق "الكافوري - برج العرب" يبلغ طوله 13 كم، مبينة أنَّه تمّ الانتهاء من تطويره عام 2018 ليكون الطريق الرئيسي اتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية، إضافة إلى طريقي خدمة كل منهما يتكون من حارتين مروريتين في الاتجاه مع تنفيذ 4 دورانات للخلف عند كم "3، 5، 8، 11".

جاء ذلك ردًا على ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص غلق الهيئة العامة للطرق والكباري للدوران للخلف عند كم 5 بطريق "الكافوري - برج العرب"

وأشارت وزارة النقل، في بيان صادر اليوم، أنه نظراً لشكوى العديد من المواطنين من مستخدمي طريق "الكافوري - برج العرب" وسكان المنطقة من عدم التزام قائدى السيارات بالاتجاهات الصحيحة للمرور، حيث يسيرون عكس الاتجاه لاستخدام الدوران للخلف عند كم 5، من الطريق بدلًا من الدوران للخلف التالي، مما تسبب فى العديد من الحوادث بهذه المنطقة.

وحسب وزارة النقل، اتخذت الهيئة العامة للطرق والكباري إجراءاً للتجربة لمدة أسبوع بغلق الدوران المشار إليه وتقييم الوضع بناءً على حركة المرور بالطبيعة وتحديد القرار المناسب لهذه المنطقة بالبقاء على الوضع الحالي أو إيجاد حلول هندسياً، بما يتناسب مع السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي السيارات في هذه المسافة.