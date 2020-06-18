السودان يقرر فتح جميع المساجد والكنائس بالخرطوم

قرر وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، فتح كافة المساجد والكنائس بولاية الخرطوم، بعد قرار إغلاقها تنفيذا للتوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مفرح، في بيان اليوم، أنه سيتم فتح المساجد وفق توجيهات صحية محددة، منها توجيه لجان المساجد بالتعاون مع لجان المقاومة ولجان الخدمات واللجان الصحية بتعقيم المساجد، وتوجيه الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الآذان والإقامة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة والعمل على حمل كل مصلي سجادة الصلاة الخاصة به ما أمكن.

ودعت التوجيهات لعدم تبادل المصافحة بعد الصلاة، والعمل على ارتداء الكمامات قدر الإمكان، وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها، مع الإبقاء على قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لحين إشعار آخر.

وطالب مفرح، الآباء المطارنة والقساوسة بالتقليل في الصلوات، والاجتهاد في طقوس التناول في صلواتهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بصفة عامة، مشددًا على أن حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان.