التضامن: تغيير عبارات "مجهولي النسب والمعثور عليهم" في القانون الجديد

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تطبيق تعديلات لائحة قانون الطفل التي أصدرها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، وذلك حرصا على المصلحة الفضلى للطفل وتحقيق رغبة عدد كبير من الأسر الراغبة في كفالة أطفال كريمة النسب.

وصرحت القباج أن الوزارة اقترحت تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتي صدرت مؤخرا بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020، حيث شمل التعديل استبدال بعض الشروط وبعض المسميات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومن ضمن تلك التغييرات استبدال عبارة "الأطفال المعثور عليهم" بكلمة "اللقطاء" وعبارة "الأسر البديلة الكافلة" بعبارة "الأسر البديلة" وعبارة "كريمي النسب بعبارة "مجهولي النسب".