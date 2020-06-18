استشاري أمراض صدرية: الأشعة المقطعية أسرع طريقة لاكتشاف كورونا

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري أمراض الصدر، إن أي ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية تعتبر اشتباه بـ فيروس كورونا، إلا إذا ثبت عكس ذلك، لافتا إلى أن أسرع طريقة من المسحة لتشخيص فيروس كورونا هي الأشعة المقطعية دون صبغة، حيث أنها تشخص تشخيصا صحيحا لمعظم الحالات، وخاصة بعد مرور فترة من الأعراض.

وأضاف "عبد المجيد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مشكلة الأشعة المقطعية دون صبغة هي تشخيص الحالة بعد فترة من ظهور الأعراض، متابعا أن بعض الأعراض الناس يختلط بها الأمور بين الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا، إلا أن كورونا يعتبر فيروسا يسبب التهاب بالجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

وأكد على أن فيروس كورونا يخلق سعالا جافا وارتفاعا في درجة الحرارة، مضيفا إلى أن الالتهاب الرئوي يكون نتيجة الإصابة بكورونا، لافتا إلى أنه يجب استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض كورونا، حيث إن الأطباء يقومون بعلاج الارتفاع في درجات الحرارة الآن على أساس أنها كورونا، حيث أن الأعراض تختلف وتدرج ما بين ضعيفة ومتوسطة وقوية.