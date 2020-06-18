محافظ الجيزة يتفقد مدارس لجان الثانوية العامة بالعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدرسة العجوزة الثانوية بنات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة ومدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب.

وحرص راشد على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب ومصادر التهوية والعيادة وكبائن التعقيم وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.