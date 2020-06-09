محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2020 /2021 حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة.

وحدد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي بـ 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين، و215 درجة لإمبابة الصناعية، وطلعت حرب والجيزة الكهربية، و220 درجة للعام، و210 للإعداد المهني، و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات، و220 درجة للجيزة الثانوية الصناعية، بنات للعام و215 للمهني، و210 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين بأطفيح، ووردان الثانوية الصناعية، والقبابات الثانوية الصناعية، والحوامدية الثانوية الصناعية بنات، والمنوات الثانوية الصناعية بنات، وأطفيح الثانوية الصناعية بنات، وفصول نظامي ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.

واعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التي تقبل الصناعي 3 سنوات، ونظام الإعداد المهني بـ 210 درجه للعام، و205 للمهني، وهي مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير الثانوية الصناعية بنين، وناصر الثانوية الصناعية بنين، والصف الثانوية الصناعية بنين، ونكلا الثانوية الصناعية، وأبو رواش ث ص م، والكداية ث ص م، والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات، و190 درجة للباويطي والمناجم و235 درجة للبرمبل الصناعية و255 درجة لـ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.

وأكد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و160 درجة لأطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية، إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة 5 سنوات، و220 درجة لـ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة 5 سنوات، و220 درجة للشيخ زايد الفندقية و210 درجة للهرم الفندقية المهنية، و210 درجة للصف الفنية المتقدمة و210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر وأوسيم و195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و140 درجة للباويطي التجارية ومدارس التعليم الخاص "تجاري وفندقي"، وفصول خدمات تعليم تجاري أما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فإنة يتم اختيار 40 طالبا حاصلين على أعلى درجات الشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة.

ومن جانبه أضاف خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقراري الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.