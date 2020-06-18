السعودية: 48 وفاة بكورونا.. وإجمالي الضحايا 1139

شهدت السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي الفيروس التاجي، رصد 48 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، مقابل 39 وفاة يوم أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 1139، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة تسجيل 4757 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 4919 إصابة يوم أمس، أي أكبر ارتفاع يومي)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة 145991، بما في ذلك 50937 حالة نشطة بينها 1877 مريضا في حالة حرجة.