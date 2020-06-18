لا مبالاة في إسطنبول بعد قرار يلزم الأتراك بارتداء الكمامة خارج المنزل

بعد توصية اللجنة الصحية في تركيا وقرار محافظة إسطنبول بإلزام الجمهور بوضع الكمامة الواقية كنوع من الحماية من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا بشكل كبير جدا في تركيا، بعد قرار العودة للحياة الطبيعية الذي اعتبره الأغلبية قرار مبكر وسابق لأوانه، لوحظ أنّ عددا كبيرا من الناس لا يرتدون القناع أو الكمامة، خاصة في تقسيم وشارع الاستقلال.

كما لوحظ أنّ كثير من الناس يضع الكمامة في جيبه أو حقيبته الخاصة ويرتديها عندما يرى الشرطة فقط، ثم يخلعها مرة أخرى، وقال أحد المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة، إنّها تسبب المرض وتجعله يعرق بسبب حرارة الجو.

وقالت عائشة يلدز التي تبلغ من العمر 62 عاما، وكانت ترتدي القناع: "لا أؤمن بالفيروس أو المرض، لكني أرتدي القناع خوفا من الغرامة".

وتابع بكر أكداغ، وهو تاجر يعمل في تقسيم، أنّ 50% من الماره لا يرتدون أقنعة، وليس لديهم وعي ولا يحترم الناس بعضهم البعض ولا يخافون على بعضهم.