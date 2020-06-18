طلاب "طب بنها" يصنعون ماكينة لإنتاج الكمامات

تمكن طلاب بكلية الطب بجامعة بنها، من تصنيع ماكينة لإنتاج الكمامات بتكلفة 100 ألف جنيه، لتغطية احتياجات مستشفى بنها الجامعي وأبناء القليوبية.

وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب ببنها، رئيس وحدة روافد لتصنيع المستلزمات الطبية، إن تكلفة شراء الماكينة نحو مليون جنيه وجرى تصنيعها بتكلفة تترواح بين 100 و150 ألف جنيه طبقا للمواصفات العالمية.

وأضافت عدلي أن الوحدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الكمامات، لتوزيعها على رواد المستشفيات الجامعية وبعض المصالح الحكومية والمستشفيات والمراكز الطبية.

وأشارت إلى أن وحدة الإنتاج تمكنت من تصنيع 1500 بدلة عزل و35 ألف كمامة، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعية في مناطق متفرقة بالقليوبية.