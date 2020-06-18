انخفاض الاستثمارات الداخلية بتركيا بنسبة 35% في 2019

كشفت منظمة الأمم المتحدة عن انخفاض الاستثمار التركي الداخلي في العام 2019 بنسبة 35%، بواقع 8.4 مليار دولار، بينما بلغ الاستثمار التركي الخارجي 2.8 مليار دولار، بينما لم تصدر أية إحصائيات تخص الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقا لما نشرته جريدة "بولد" التركية، فإن منظمة الأمم المتحدة، أعلنت عن التقرير الإحصائي للاستثمارات العالمية، واتضح من خلاله أن الاستثمار التركي الداخلي انخفض بنسبة 35% بواقع 8.4 مليار دولار.

وقالت رئيسة جمعية المستثمرين عائشام صارجين، إن الاستثمارات في تركيا انخفضت بواقع 8.4 مليار دولار مقارنة بعام 2018 كما ارتفعت استثمارات المستثمرين الأتراك خارج تركيا بواقع 2.8 مليار مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت أرباح الخزانة التركية من هذه الاستثمارات 164.9 مليار دولار، أنفق منهم 47.7 مليار دولار. على الرغم من أن أرباح الخزانة التركية من الاستثمارات الأجنبية عام 2018 بلغت 188.4 مليار دولار أنفق منهم 22.5 مليار دولار. وهذه الأرقام والفارق الكبير يدل على الانهيار الاقتصادي.

وتعود تلك الإحصائيات إلى عام 2019 ومن المتوقع أن تنخفض الأرقام أكثر هذا العام 2020، وأن تتراجع الاستثمارات الأجنبية هذا العام بواقع 40%.