صور.. دفن طبيب "عزل كفر الزيات" ضحية كورونا في الغربية

دفن اليوم، الطبيب رامي الديب، بمقابر عائلته بمسقط رأسه في قرية كفر سليمان بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وأفراد الطب الوقائي.

وكان الطبيب أصيب بفيروس كورونا منذ 20 يوما، أثناء عمله في مستشفى عزل كفر الزيات، غير أن حالته الصحية تدهورت، ووفاته المنية، اليوم.

وجرى تغسيل الجثمان وتكفينه وفقا للإجراءات والاشتراطات الصحية، ونقل بواسطة سيارة إسعاف لمقابر الأسرة في بسيون.

وقال أحمد الديب، شقيق الطبيب الراحل، إن الأخير يعمل أخصائي الكلى الصناعي بوحدة كلى، بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، وقبلها عمل في وحدة قرانشو الصحية، وخريج 2007 بكلية طب طنطا، متزوج ولديه طفلتان "حنين" في الصف الرابع الابتدائي، وحور، 4 سنوات، ووالده متوفي من عام.