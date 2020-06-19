صحة فلسطين تصدر قرارات بعد الإعلان عن الدخول بموجة ثانية من كورونا

أصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة سلسلة قرارات بعد الإعلان عن دخول فلسطين بموجة ثانية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل إصابات متزايدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أمس، عقب اجتماع عقدته مع لجنة كورونا في وزارة الصحة، أن الموجة الثانية تعد أخطر من الموجة الأولى بسبب اكتشاف العديد من البؤر الوبائية غير معروفة المصدر، إضافة إلى إصابة كوادر طبية وصحية بالفيروس داخل المستشفيات.

وأصدرت قرارا بإعادة فتح مراكز العلاج لكوفيد- 19 "مستشفى العسكري والثريا/ نابلس، مستشفى هوجوتشافيز/ رام الله، المركزي الوطني للتأهيل/ بيت لحم، افتتاح مستشفى دورا في الخليل".

وأصدرت الوزيرة الفلسطينية، قرارا لكافة المستشفيات بوقف العمل بنظام الزيارة في المستشفيات والالتزام بمرافق واحد (في حال اقتضت الحاجة)، وذلك من خلال بطاقات تعريفية للمرافق على أن يبقى داخل المستشفى ويخرج حال خروج المريض.

وعممت الكيلة، بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية الصادرة من وزارة الصحة فيما يخص عملية الفرز في كافة المستشفيات خارج أقسام الطوارئ، وتطبيق قواعد مكافحة العدوى بما فيها لبس الكمامة من قبل جميع العاملين في المستشفيات والعيادات، وارتداء اللباس الواقي الكامل للعاملين في مراكز الفرز.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه سيعاد العمل على صياغة السياسات وآليات العمل الخاصة بمرض كوفيد- 19 في فلسطين، وتفعيل دور الرقابة على تطبيق البروتوكولات الصحية، والقرار بقانون الصادر من الرئيس محمود عباس بالخصوص من قبل طواقم وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين.

وبخصوص مستشفى الخليل الحكومي، قررت الكيلة تأجيل العمليات المبرمجة فيه ابتداء من اليوم، فيما جرى تعقيم قسم الطوارئ والباطني والطابق الثاني لقسم غسيل الكلى في المستشفى، على أن يستأنف العمل فيها يوم السبت صباحا، كما قررت إغلاق العيادات الخارجية في المستشفى وتحويلها إلى عيادات الرامة وعيادة وسط البلد.

وقررت وزيرة الصحة الفلسطينية، وبناء على توصية اللجنة الصحية في محافظة نابلس إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وحجر الطواقم والمرضى بداخله لاستكمال الاجراءات الوقائية والوبائية وسحب العينات، وسيتم إعادة التقييم بشكل مستمر.

وأكدت الكيلة أن لجنة كورونا في الوزارة ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الحالة الوبائية في فلسطين.