كورونا في بلاد الشام والعراق.. إصابات فلسطين 686.. وصفر وفيات بلبنان

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.035.252، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 436.380 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.152.241 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا المستجد في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى فلسطيني كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتابعت الكيلة قائلة، إن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة كورونا المستجد إلى 1464 حالة بعد تسجيل 18 حالة جديدة، وفا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى بلوغ عدد حالات الشفاء على 875 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت في الساعات الماضية 748 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في العراق إلى 21315 حالة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1106 إصابات بكورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 21315 حالة.

وأوضحت الوزارة العراقية، في بيان، أنه "تم فحص 10135 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق380005 حالات، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأكدت الصحة العراقية، شفاء 1150 مصابا من كورونا المستجد، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء في العراق إلى9271 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات في البلاد إلى 652 حالة وفاة.