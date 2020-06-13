يوميات كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات فلسطين إلى 669

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.718.689، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى427.477 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.913.503 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد لطفلين 3 و5 سنوات، وهما أبناء السيدة التي أعلن عن إصابتها سابقا في السموع.

والسموع بلدة فلسطينية تبعد 18 كم جنوب مدينة الخليل و45 كم جنوب مدينة القدس القديمة وترتفع 725 متراً عن سطح البحر.

وأوضحت الكيلة في بيان، أن نتائج أول 100 عينة في بلدة الكوم جنوب غربي محافظة الخليل، لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه مساء أمس الأول الخميس، جميعها سلبية، والعمل جار على فحص 125 عينة أخرى لمخالطين آخرين للمصاب، وسيتم الإعلان عن نتائج فحوصاتهم في الساعات المقبلة، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوزيرة الفلسصطينية، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين بلغ 669، وعدد حالات التعافي 569 حالة، وعدد حالات الوفاة 5 حالات، فيما أن الحالات النشطة "التي لا تزال مصابة" 95 حالة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد الوفيات بكورونا المستجد في صفوف الجالية حول العالم بلغا 130 حالة، و1964 إصابة، إضافة إلى 1142 حالة تعافي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في تقرير، اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية في السعودية، إضافة لإصابة 50 إصابة "5 تركيا،1 مصر، 33 قطر، 1 السعودية، 1 امريكا ، 9 جواتيمالا"، و36 حالة تعافي "34 في قطر، و2 في أمريكا".

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسجيل إصابة جديدة في واشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 832، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 58، في حين سجلت حالتي تعافي في ميتشيجن ليرتفع عدد حالات التعافي الى 357

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، أمس، تسجيل 25 إصابة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 915 إصابة.

وتوزعت الحالات المحلية وفق الموجز، حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا، وأخرى مخالطة في محافظة العاصمة، بينما رُصد 23 حالة غير محلية.

وجاءت الحالات غير المحلية، 15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر "13 من مصر، و1 من المملكة العربية السعودية و1 من الكويت"، إضافة إلى 8 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن الأردن سجل اليوم حالة شفاء واحدة في حين أجرت السلطات الصحية حوالي 7700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات إلى نحو 257 ألف عينة.

ارتفاع إجمالي المصابين بالوباء في لبنان إلى 1422 حالة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1422 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت الوزارة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1714 فحصا، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وأعلنت السلطات اللبنانية، إعادة فتح مطار بيروت الدولي "مطار رفيق الحريري" ابتداء من الأول من يوليو وبواقع 10 % من طاقته للرحلات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وفي سوريا، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 164، فيما وصلت حالات الوفاة جراء كورونا المستجد 6، بينما وصلت حالات التعافي من الوباء 68.

ارتفاع حالات الوفاة بالوباء في العراق إلى 496 حالة

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاعا جديدا بأعداد وفيات كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت الوزارة العراقية، وفاة 39 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 496 حالة.

وقالت الصحة العراقية، إن 1095 شخصا، أصيبوا بالوباء، ليبلغ إجمالي الإصابات 17770.

وسجلت الوزارة العراقية، 300 حالة شفاء، حيث بلغ عدد المصابين الذين تعافوا من المرض 6868 حالة.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 9757 نموذجا، وبلغ إجمالي عدد المفحوصين، مع إضافة هذا الرقم 349625.

وتصدرت العاصمة العراقية "بغداد"، إحصاءات الإصابات بـ 348 إصابة، وتصدرتها أيضا في أعداد الوفيات بـ20 حالة.

من جانبها، أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين العراقية، أمس الجمعة، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - إنه "تم اليوم تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت إيجابية".