فلسطين تدخل الموجة الثانية من جائحة كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، دخول البلاد في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أهمية تقيد المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأكدت الوزيرة اليوم، حسب ما جاء على صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على فيس بوك، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في الخليل والأخرى في نابلس، ما يرفع إجمالي حصيلة حالات كورونا التي جرى رصدها في الأراضي الفلسطينية إلى 750، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقررت الكيلة اليوم إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله لمركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بالفيروس لأحد الكوادر الطبية فيه.