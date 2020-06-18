فلسطين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ونابلس؛ ما يرفع عدد إصابات اليوم إلى 34 حالة.

وأوضحت الكيلة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الإصابات الجديدة هي إصابة لطبيب من مدينة نابلس، وهو الطبيب الثالث منذ صباح اليوم الذي تُعلن إصابته بالفيروس، و9 إصابات بالخليل (5 في تفوح، وإصابتان في سعير، وإصابة في حلحول، وإصابة في دورا).

وأكدت الوزيرة أنه بتسجيل إصابات اليوم، ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 779 حالة، بينها 204 إصابات نشطة، و5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف.