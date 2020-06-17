فلسطين تدين استهداف الاحتلال موقعا مدرجا على لائحة التراث العالمي

دانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدرجات جنوب القدس في بلدة بتير بالمحافظة والمدرجة على موقع التراث العالمي.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم- إن سلطات الاحتلال تنفذ أنشطة غير شرعية في موقع مدرج على لائحة التراث العالمي لخدمة أجنداتها الاستيطانية وسياساتها التوسعية، خاصة شارع (60) في منطقة وادي المخرور غرب مدينة بيت جالا وأراضي بلدة الخضر، إلى جانب مصادرة أراض من بلدات حوسان ونحالين ووادي فوكين، وتغيير صفة استخدامها من زراعية إلى صناعية، وإقامة منشآت ترفيهية وإدارية وشوارع وغيرها.

وأشارت الوزارة، إلى أن جزءا من المنطقة المستهدفة يقع داخل (ممتلك التراث العالمي فلسطين، أرض الزيتون والعنب، المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس، بتير)، في حين تلتهم مخططات الاحتلال أجزاء واسعة منها المنطقة العازلة لموقع التراث العالمي، والتي تعود ملكيتها لأهالي بلدتي حوسان وبتير (منطقة القبو).

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أن المخططات تحتوي على تصاميم كاملة لمنشآت تضم مصانع ومباني إدارية ومباني ترفيهية ومساحات خضراء ومقبرة وأماكن للسكن وشبكة للطرق، ما سيغير ملامح واستعمالات الأراضي والمنطقة بشكل كامل.

واعتبرت السياحة الفلسطينية، أن هذه النشاطات والمخططات تشكل تعديا سافرا على التراث الفلسطيني والإنساني، وقرصنة إسرائيلية للسيطرة على الأرض والتراث الفلسطيني، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون والاتفاقيات الدولية لحماية التراث، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة ،1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح.

وحذرت الوزارة الفلسطينية، من أنه إذا لم يتم التصدي له وايقافه عاجلا ومنع تنفيذه، فسيفقد الموقع قدرا كبيرا من قيمته العالمية الاستثنائية وأصالته وسلامته، وسيدمر عددا كبيرا ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ويغير المعالم الأساسية للمنطقة من ناحية أثرية وتاريخية وبيئية.

وأكدت السياحة الفلسطينية، أن نشاطات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير شرعية وغير مبررة، وتستهدف الأرض والإنسان والتراث الفلسطيني، وستؤدي إلى تخريب جزء من موقع التراث العالمي.

جدير بالذكر، أن فلسطين قد سجلت هذا الموقع على قائمة التراث العالمي عام 2014، وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، بسبب التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خاصة جدار الضم والتوسع العنصري، والتمدد الاستيطاني.