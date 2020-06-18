"الخارجية" تناشد المصريين الابتعاد عن مناطق الاشتباكات في ليبيا

ناشدت وزارة الخارجية، اليوم، على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار أحمد حافظ، المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما طالبهم بالابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصاً على سلامتهم وذويهم، لاسيما مع تزايد أنشطة بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون في بعض المناطق بليبيا.

ونجحت جهود الدولة المصرية، مُمَثلةً في وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، في الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم احتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا - سبق ظهورهم في أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام - حيث تم إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم.