بعد عودة المصريين المحتجزين في ليبيا.. "تحيا مصر" يتصدر تويتر

فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، في الوقت الحالي، مع الظروف الصعبة التي كان يعيشها المصريين هناك.

وفور وصول المصريين المحتجزين إلى أرض الكنانة، واحتفت "السوشيال ميديا" بعودتهم، وتصدر هاشتاج "تحيا مصر"، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، وسط إشادة وفخر بمصر والقيادة السياسية.

وترصد "الوطن"، أبرز التدوينات التي ظهرت خلال "هاشتاج تحيا مصر" على "تويتر"، عقب عودة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وغرد محمد سلطان، من خلال حسابه موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "شكرا الرئيس على عودة أبناء مصر المحتجزين في ليبيا تحيا مصر".

وأعربت "سونيا الهاشم"، عن سعادتها بعودة المصريين قائلة: "الحمد لله على نعمة بلدي.. رجوع المصرين المحتجزين في ليبيا، عاش يا ريسنا، عاش يا مخابرات، وجيش مصر انزل بتحيا مصر".

وأعرب مصطفى ربيع، عن فخره بمصر قائلا: "أصلا هنفضل نقولها لآخر العمر تحيا مصر".

وعلقت مشيرة حسني قائلة: "كان أحلى خبر بجد، فعلا والله تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشعبها، مبروك على رجوعهم بسلام تحيا مصر".

وافتخر حساب باسم "نانو" بجيش مصر قائلا: "اللى ليه جيش مينضربش على ضهره.. تحيا مصر".

وقال حساب باسم "نعناعة تويتر": "تحيا مصر رجالة طول عمر ولادك يابلدنا رجالة".

وافتخر إسلام الجوهري بمصر قائلا: "نام واطمئن يا مصري كرامتك متصانة، وأعرف أنك في أمان جوه وبره، ارفع رأسك فوق احنا المصريين احنا ام الدنيا، احنا مصر بكل عزة وفخر تحيا مصر ويحيا جيش مصر".