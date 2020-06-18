بالأسماء والأسعار.. الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية بالعين السخنة

تسلم مجموعة من الفنادق، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية، أن اجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الآن وصل إلى 232 فندقًا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في آأعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، أسماء فنادق العين السخنة التي حصلت على الشهادة الصحية، وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، وكذلك أسعار بعض الفنادق، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

فنادق العين السخنة التي حصلت على الشهادة الصحية

فندق ستيلا دي ماري.

فندق جاز ليتل فينيس.

فندق كورال سي.

فندق جراند أوشن.

فندق مارينا وادي دوم.

فندق بورتو السخنة.

فندق كانكون.

فندق واحة مينا.

فندق موفنبيك ريزورت.

فندق تيدا سويس ان بلازا.

فندق جولف ستيلا.

فندق بلان هوتيل سي كلوب.

فندق ريتال فيو.

واهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

أسعار الإقامة بفنادق العين السخنة

فندق ستيلا دي ماري

يبلغ سعر الإقامة بفندق ستيلا دي ماري بالعين السخنة، 1496 جنيهًا بالغرفة المزدوجة، شامل الإفطار والعشاء.

فندق كورال سي

يبلغ سعر الإقامة بفندق كورال سي السخنة، 1620 جنيهًا بالغرفة المزدوجة، شامل الإفطار والعشاء.

فندق موفنبيك ريزورت.

يبلغ سعر الإقامة بفندق موفنبيك ريزورت السخنة، 2512 جنيهًا بالغرفة المزدوجة شامل الإفطار والعشاء.

فندق بورتو السخنة.

يبلغ سعر الإقامة بفندق بورتو السخنة، 1039جنيهًا بالغرفة المزدوجة شامل الإفطار.

فندق تيدا سويس ان بلازا.

يبلغ سعر الإقامة بفندق تيدا سويس ان بلازا السخنة، 1151 جنيهًا بالغرفة المزدوجة، شامل الإفطار والعشاء.

فندق كانكون.

يبلغ سعر الإقامة بفندق كانكون السخنة، 1265 جنيهًا بالغرفة المزدوجة، شامل الإفطار والعشاء.

فندق ريتال فيو

يبلغ سعر الإقامة بفندق ريتال فيو 907 جنيهات بالغرفة المزدوجة، شامل الإفطار والعشاء.