تعرف على أسعار الإقامة بفنادق العين السخنة الحاصلة على الشهادة الصحية

وافقت وزارة السياحة والآثار، ومديرية الصحة بمحافظة السويس، على منح 4 فنادق فقط في العين السخنة، شهادة السلامة الصحية، بعد استيفاء الضوابط العامة للفنادق والمنتجعات السياحية، والتي أقرها مجلس الوزراء، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترصد "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، أسعار الإقامة في الفنادق السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بالعين السخنة.

أسعار الإقامة في فندق جراند أوشن

يوفر Ocean Blue Sokhna، مسبح في الهواء الطلق، ومنطقة شاطئ خاص، وشاليهات معاصرة، كما يحتوي مكان إقامة الضيوف على تكييف للهواء وشرفة، كما يتوفر مطبخ صغير كامل مع ميكروويف وثلاجة.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 6106 جنيهات، لفردين في الغرفة المزدوجة لمدة 3 ليالِ.

أسعار الإقامة في فندق ليتل جاز

يوفر هذا المنتجع المصنف 5 نجوم، مكان إقامة عصري يشمل وجبة الإفطار، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ الجميل في العين السخنة.

تبلغ سعر الإقامة في الغرفة المزدوجة 4000 جنيه، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، وبدءًا من شهر يونيو المقبل، يبلغ سعر الإقامة في الغرفة المزدوجة 2600 جنيه، ليصل سعر الإقامة لمدة 3 ليالِ نحو 7800 جنيه.

أسعار الإقامة في فندق مارينا وادي الدوم

يتميز فندق منتجع دوم مارينا عين سخنة، بحدائق ذات مناظر طبيعية، ويطل على خليج السويس، كما يشتمل على مسبح خارجي ذي شكل حر، وشاطئ خاص بطول 300 متر، وتوفر جميع الغرف شرفات خاصة مطلة على البحر.

ويبلغ سعر الليلة في الغرفة المزدوجة بالفندق نحو 1500 جنيه، ليصل سعر الإقامة لمدة 3 ليالِ إلى 4500 جنيه، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري.

أسعار الإقامة في فندق كورال سي

يقع Coral Sea Beach، على شاطئ خاص، ويوفر إطلالات رائعة على السخنة، ويضم غرفًا مريحة ومكيفة، ومسبحًا داخليًا ساخنًا، ومسبحًا كبيرًا في الهواء الطلق، ومنتزه مائي.

الفندق محجوز بالكامل خلال إجازة العيد حتى نهاية شهر مايو الجاري، ويبدأ الحجز بدءًا من شهر يونيو المقبل، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال هذا الأسبوع نحو 2500 جنيه، لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

اقرأ أيضًا: قائمة الفنادق المصرح لها في مطروح وأسعارها

أسعار الإقامة في الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية