خالد الجندي يوضح الأسباب التي حجب الله بها عنا الغيب

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه إذا أعطاك الله العلم فليس من الممكن أن يعطيك القدرة "يبقي هتتحول لإله"، لافتاً إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يغير الغيب "لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم".

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC، أن القدرة على تغيير الغيب محال لأنها قدرة الله "ألا له الخلق والأمر"، "إنما أمره إذا أراد شيئاً"، وإذا تهافت الإنسان على علم الغيب فهذا ليس في صالحك لأنك لن تستطيع تغيير شئ، ولن يحدث إلا ما كتبه الله.

وتابع، أنه في حالة التخيل بأن كل شخص مكتوب على صدره تاريخ الوفاة "هنبقي عاملين زي الفراخ المحطوطين في قفص مستنين الدبح، وعلشان احنا مش عارفين عايشين سعداء، علشان منعلمش الغيب"، مؤكداً أن علم الغيب لا يستطيع تغيير القدر ولكن ستعلمه فقط ولا تسعي لمعرفته لأنه ليس في صالحك لذلك حجب الله عنا علم الغيب.