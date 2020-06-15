خالد الجندي: "غلطت في قراءة القرآن امبارح.. فاتروقت"

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب الالتزام بالتشكيل أثناء قراءة أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن الحرف إذا اختلف تشكيله أدى ذلك إلى حكم مختلف تماما.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "في حديث زادك الله حرصا ولا تعد، اختلاف التشكيل في الكلمة الأخيرة أدى إلى اختلاف العلماء في الأحكام، ومنهم من قال إن الركعة محسوبة ومنهم من قال غير ذلك".

وتابع: "دي بركة القرآن الكريم إنه ضبط للناس أذنهم، أنا غلطت امبارح وأنا بقرأ القرآن، والغلطة بتيجي عند الأئمة الحفاظ في قصار السور وأحيانا في الفاتحة، لما تغلط في سورة يونس أو الأنفال هتلاقي من اللي بيصلوا وراك واحد أو اتنين بيردوك لكن لما تغلط في سورة الملك أو الكهف كله بيرد".

وأردف: "امبارح قرأت وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، والتبس عليّ الكلام وأنا بشرح التبست عليّ سورة الأعلى، فاتروقت، وأنا سعيد لأن ده دليل على إن الناس تدربوا على حروف وتشكيل وحركة القرآن".