خالد الجندي: السيدة خديجة كانت أنفع للنبي.. وعائشة أنفع للأمة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، كما كانت البكر الوحيد التي تزوجها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "هذا يدل على أن لها احترام ومكانتها في الإسلام، وهي الصديقة بنت الصديق، حيث قال النبي إن أبوها أبي بكر الصديق أحب الرجال إلى قلبه وكانت هي أحب النساء إلى قلبه".

وتابع: "هنا فيه إشكاليتين، هل يربو حب عائشة على حب خديجة؟ لا، خديجة كانت الأحب إلى قلب النبي، وكانت خديجة أنفع للنبي وعائشة أنفع للأئمة، وثلث أخذناه من عائشة، وقد روي لها 2210 حديث في الصحاح وكانت راوية للحديث منتبهة لما يقوله النبي وواصة لحاله في البيت، وكانت فصيحة ومتكلمة ومتحدثة وقوية الشخصية ولا تهاب أحدا".