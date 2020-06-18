رقم لكل تاجر.. خطة "تموين الأقصر" لمنع التزاحم على مقار توزيع السجائر

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، دعم تجار السجائر والمُدخنات في ظل التزاحم الذي تشهده مقرات التوزيع عليهم.

وأوضح أن الوزارة ستقدم ورقة لكل تاجر بها رقم من المديرية، للتوجه لشركات الدخان لمنع التزاحم والتجمعات، حتى يصرف كل تاجر له ترخيص حصته من الشركات المختلفة.

وأكد "صلاح"، أن الاختناق المؤقت قارب على الانتهاء بزيادة المعروض من المنتج، وأن التزاحم على مقرات منافذ شركة الدخان غير مبرر، وناتج من تزاحم من ليس لهم الحق في الصرف من البائعين المتجولين وأصحاب الفاترينات المنتشرة في الشوارع الجانبية، وذلك من أجل استغلال الموقف والكسب غير المشروع والبيع بأزيد من السعر.

وشدد على أن هذه الممارسات تواجه بكل الحسم من قبل الجهات الرقابية، وتحرير محاضر ضد المخالفين للقرارات والقوانين.