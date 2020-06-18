"الأقصر الأزهرية" تكثف جهودها استعدادا لامتحانات الثانوية

واصلت منطقة الأقصر الأزهرية، جهودها استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021م، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بناءً على تعليمات الشيخ خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وأكد رئيس المنطقة توفير كل ما يخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع، وأنه يتم التواصل اليومي مع مديرية الصحة والطب الوقائي بالأقصر، وتم الاتفاق على وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة وتوفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحان 3402 طالبًا وطالبة في 21 لجنة موزعة على إدارات محافظة الأقصر.

كما تواصلت إدارة الأمن بالمنطقة مع مديرية أمن الأقصر للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمة للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدار الـ24 ساعة خلال فترة الامتحانات.

واجتمع الدكتور خليفة محمد إبراهيم وأحمد عبادي الوكيل الثقافي وأحمد علي، مدير إدارة الامتحانات، برؤساء لجان الشهادة الثانوية، ومشرفي الزراعة المختصين بالتطهير والتعقيم يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس في اجتماع عاجل للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر في عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وإحالته للشؤون القانونية.