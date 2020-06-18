توريد 24 ألف طن قمح لشون وصوامع الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، أن إجمالي ما تم توريده من القمح للمواقع التخزينية بالمحافظة، بلغ 23988 طنًا و699 كيلو جرامًا، وذلك بنسبة 70.55% من السعة التخزينية بالمحافظة.

وأوضح "صلاح"، أنه نظرًا لانخفاض الكميات الموردة في الوقت الحالي، وبعد مرور شهرين من بداية التوريد لهذا الموسم، فقد صدر التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2020، بإيقاف التوريد في الموقع التخزيني بأرمنت واقتصار التوريد ببنكر إسنا فقط، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأكد وكيل التموين بالأقصر، أن عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أي مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".