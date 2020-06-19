فاتح الطايلي للنظام التركي: عيب عليكم سرقة مكافأة نهاية خدمة العمال

قال الإعلامي التركي فاتح الطايلي في مقاله الموجه ضد الحكومة فيما يخص تحويل مكافأة نهاية خدمة الموظفين إلى صندوق: "أنتم أكيد تمزحون، لا يمكن أن يكون الوضع خطيرا لدرجة النظر إلى هذه الأموال".

وأضاف الطايلي: من العار الاستيلاء على معاش التقاعد، الذي ذاب عاما بعد عام خلال فترة حزب العدالة والتنمية، أنا أتحدث عن وضع مكافأة نهاية الخدمة، والتي تعد واحدة من أهم وسائل امان الموظفين، تحت اسم "الصندوق"، آمل ألا تفعلوا، آمل أنكم لا تستطيعون أن تفعلوا.

وواصل قائلا: يا للعار ...إنها لخطيئة إنك لا تهتم بهؤلاء أنه لأكل الحقوق، مكافأة نهاية الخدمة هي أمان الموظف، هي رزق أطفاله وقسمتهم خاصة عندما تتدهور الأوضاع ويغدر الزمان الآن بالكاد يمكنك الحصول على سيارة مستعملة من هذه المكافأة.

وتابع قائلا: لكنه أفضل من ألا يكون هناك أي شيء كما أنه يمنع الموظف من أن يجوع هذا الحق للموظف سيتم التعامل معه، تحت اسم الصندوق، نحن نعرف ما هي هذه الأموال، على سبيل المثال، أين هو صندوق البطالة الذي يبدو أنه عمل لأول مرة الآن؟، أين صندوق الزلزال الذي يقال انه ينفق على الطرق السريعة؟، أين صندوق الإسكان الشامل؟، إذا كنتم لا تعرفون ، سأخبركم. أين الصندوق؟ سقط في الماء... أين الماء؟ شربتها البقرة؟... أين البقرة؟ هربت إلى الجبل؟... أين الجبل؟ احترق وأصبح رماد!