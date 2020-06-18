افتتاح مستشفى العزل بجامعة القناة بسعة 128 سرير داخلي وعناية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال افتتاحها مستشفى العزل داخل المستشفى الجامعي.

وأشارت رئيس الجامعة، إلى أن المستشفى تضم أربعة أدوار بها 14 سرير عناية مركزة، و114 سرير داخلي وغرفة عمليات وأسرة للغسيل الكلوي، ومعمل تحاليل متكامل ودور كامل لسكن الأطقم الطبية يشتمل علي 90 سريرا ومداخل ومخارج خاصة للمرضى والأطقم الطبية، وأن المستشفى خصصت دور كامل لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى والجامعة وأسرهم.

ورافق رئيس الجامعة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وكان في استقبالهم كلا من الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعية.

وحضر الافتتاح الدكتور نادرالنمر نائب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سيد فياض نائب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى والدكتور عماد عبد الغفار رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن مستشفى العزل أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات بعد افتتاحها اليوم والتى تعد مستشفى متكامل لخدمة الحالات المصابة.