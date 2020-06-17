جامعة القناة تستعد لامتحانات نهاية العام بتركيب بوابات تعقيم

تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس بجولة، اليوم، بوابات دخول وخروج الطلاب، استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة المختلفة.

وأكدت رئيس الجامعة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبالتحديد أثناء دخول وخروج الطلاب.

وشددت "هجرس" على ضرورة عدم التزاحم عند البوابات، وتحديد ملصقات بالأرض عند بوابات الدخول تحدد المسافة بين كل طالب لتحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بدخول الجامعة بدون ارتداء الكمامات، إضافة إلى قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب أثناء دخولهم الجامعة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أنه سيتم لأول مرة تحديد بوابة الدخول لطلاب كل كلية، مشيرة إلى أن الجامعة وفرت عند كل بوابة من بوابات الجامعة بوابة تعقيم إلكترونية.

يُذكر أن الجامعة قد أعلنت بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية فى الأول من يوليو المقبل، ورفعت جميع الكليات جداول الامتحانات على مواقعها الإلكترونية، مع توضيح كامل لكافة الإجراءات الاحترازية التى سوف يتم إتباعها الطالب أثناء فترة الامتحانات.