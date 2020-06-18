رئيس جامعة القناة: الانتهاء من المبني التعليمي الثالث لكلية التجارة قريبا

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن إدارة الجامعة حرصت خلال فترة تعليق الدراسة على الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالجامعة، من خلال زيادة المباني التعليمية ورفع كفاءة المعامل بهدف تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى قرب الانتهاء من المبنى التعليمي الثالث لكلية التجارة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمنى كلية التجارة الجديد، برفقة كل من الدكتور أحمد زكي، عميد كلية التجارة ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو العلا منسق شعبة اللغة بالكلية وفريق الإدارة الهندسية بالجامعة برئاسة المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية ومهندسي الشركة الوطنية للمقاولات والإنشاءات.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إنه تم الانتهاء بنسبة90% من إنشاء المبنى سعة 650 طالبا بمساحة 2100 م٢، ويعد هذا المبنى التعليمي الثالث للكلية ويخصص لطلاب البرامج المهنية كما يضم أكبر قاعة للامتحانات بجامعة القناة.

فيما قال الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يتم حالياً إجراء التشطيبات النهائية وسيتم استلام المبنى والعمل به قبل بدء العام الدراسي الجديد، بجانب تنفيذ عملية إحلال وتجديد كامل لجميع المرافق الخاصة بالمباني الثلاثة للكلية.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه سيتم إنشاء قاعة دراسية ذكية خاصة بشعبة اللغة الإنجليزية بالمبنى التعليمي 2 بمواصفات الكترونية حديثة، كما تم عمل صيانة كاملة للمولدات الكهربائية الخاصة بالكلية وتزويدها بالوقود بكل من المبنى التعليمي 1 والمبنى التعليمي 2، وذلك بما يسمح بتشغيلها الكترونياً دون أي تدخل يدوي بمجرد انقطاع التيار الكهربائي في أي وقت.