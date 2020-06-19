الأردن يتجاوز الألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1001.

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالات المسجلة، كانت واحدة منها محلية فقط، وهي مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، أما البقية فكانت لأردنيين قادمين من الخارج، ويقيمون في فنادق الحجر"، وفقا لمانشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة، أنها "سجلت أيضا، 4 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء".

وأوضحت أنه "تم إجراء 8230 فحصا مخبريا اليوم الخميس، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 310732 فحصا".

ودعت الصحة الأردنية المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق "أمان" بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجه فورا إلى المراكز الطبية المختصة للكشف عن حالتهم الصحية.