يوميات كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 987

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.389.734، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى450.400 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.378.789 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، تسجيل 6 إصابات بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 987 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن السلطات الصحية أجرت، أمس الأربعاء، حوالي 10 آلاف فحص مخبري للتحري عن إصابات بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات منذ بدء الوباء إلى 302502ألف عينة وهو 10 أضعاف الرقم المطلوب من منظمة الصحة العالمية

وزير الصحة الأردني: بلادنا تستخدم حاليا دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بكورونا

وأوضح جابر، أن الإصابات الجديدة شملت حالتين من الفحوص العشوائية من محافظتي الزرقاء وعمان، إضافة لإصابة عامل وافد في مركز حدود الكرامة في المفرق حيث يتم فحص العاملين المخالطين، وحالة لسائق عربي قادم عبر حدود العمري، وإصابة أردنيين اثنين قادمين من السعودية ومصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف جابر، أن بلاده تستخدم حاليا دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بكورونا المستجد بعد أن اثبتت الدراسات البريطانية إيجابية استخدامه نسبيا في الحالات المصابة.

إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان بلغ 1489 حالة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 1489 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان أمس الأربعاء، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1668 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 745

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا المستجد إلى 745 إصابة في الأراضي الفلسطينية بعد تسجيل 10 إصابات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباؤ الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الكيلة في بيان صحفي: "تم تسجيل ست إصابات في القدس وثلاث إصابات أخرى في الخليل وواحدة في رام الله". وبلغت حالات الشفاء 570، وحالات الوفاة 5، والحالات النشطة 170 حالة.

وكانت الوزيرة الفلسطينية، قالت أمس الأربعاء، إن 57 إصابة بكورونا المستجد ظهرت بعد أخذ أكثر من 6 آلاف عينة عشوائية في محافظات الضفة الغربية، خلال العشرة أيام الماضية، موضحة في لقاء خاص مع وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الحالة الوبائية، بدأت تعود من جديد وهي عبارة عن حالات مخالطة لعمال أو لأهلنا من عام 1948 بشكل أساسي، فخلال الـ24 ساعة الماضية ظهرت 29 إصابة.

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى تسجيل 3 حالات وفاة، أمس الأربعاء، بصفوف الجالية في الولايات المتحدة ومصر والسعودية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 في الجزائر، 3 في البرازيل، 25 في الولايات المتحدة) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيجن، ليرتفع عدد الوفيات الى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشجن، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن أول العالقين سوف يصل صباح غدا الجمعة، إلى الأردن على متن طائر للخطوط الملكية الأردنية قادمة من كندا، وتقل على متنها رعايا أردنيين وفلسطينيين عالقين، في أول عملية إجلاء مشتركة تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والأردني.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، في بيان، إلى أن عدد المواطنين والطلبة العالقين الذين سيصلون صباح الجمعة يبلغ 28 عالقا، تم الانتهاء من ترتيب نقلهم من المطار إلى الجسر مباشرة في طريقهم إلى أرض الوطن، حيث سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد في وزارة الصحة الفلسطينية.

الإصابات بالوباء في العراق تقترب من 25 ألف

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 61 حالة وفاة و1554 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعد ذلك أعلى حصيلة يومية بالوفيات والاصابات بالوباء في العراق.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، أن إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق ارتفع إلى 24254 إصابة بعد تسجيل 1554 حالة جديدة منها 568 إصابة في بغداد وحدها.

وأضافت الصحة العراقية، أنها سجلت كذلك 61 حالة وفاة من بينها 27 في بغداد والبقية موزعة في 11 محافظة اخرى، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 773 حالة، فيما تماثل للشفاء 908 أشخاص من 17 محافظة عراقية معظمهم من بغداد، ليبلغ غجمالي حالات الشفاء 10770 حالة.

وقالت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، إنها عقدت اجتماعا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات علاج مرضى كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن وزيرها، حسن التميمي، عقد عبر دائرة تلفزيونية اجتماعا موسعا مع المسؤولين بوزارة الصحة الروسية لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمصابين بكورونا المستجد.

من جانهبها، نفت وزارة النقل العراقية، الأخبار المتداولة في بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية حول إصابة وزيرها ناصر بندر الشبلي بكورونا المستجد، مؤكدة ان الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس أعماله بشكل يومي.

وأوضحت مدير إعلام الوزارة فطومة الموسوي، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، الاربعاء- أن "أحد أفراد عائلة الوزير قد أصيب بالفيروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي، وأن الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً".

وبحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال مع البنك الدولي وعدد من ممثلي الدول المانحة، أمس الأربعاء سبل الاستفادة من مخرجات:"مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق"، في مواجهة كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".