سر المصحف الذي وضعه مجهول على صدر أحمد زكي عقب وفاته

في ليلة 27 مارس عام 2005، فاضت روح الفنان أحمد زكي إلى بارئها بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، لدرجة دفعت الفنان محمد رمضان لاتخاذ قرار بتجسيد قصة حياته في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في دراما رمضان المقبل.

وروت الفنانة شهيرة، والتي كانت الصديقة المقربة للفنان أحمد زكي، لـ"الوطن" تفاصيل الساعات التي أعقبت رحيل الأخير عن دنيانا وقبل أن يواري جثمانه الثرى، حيث قالت إن جثمان "زكي" نُقل من جناحه الخاص إلى غرفة عادية بمستشفى دار الفؤاد، حيث رافقت الجثمان في هذه الغرفة بحضور ابنه هيثم، والذي انزوى جانبًا منهمكًا في تلاوة آيات القرآن الكريم على روح والده.

وأضافت: وجدت مصحفًا صغيرًا على صدر أحمد زكي، وهذا المصحف كنت منحته له في إحدى الأيام، ولا أعلم الشخص الذي وضعه على جثمانه حتى هذه اللحظة، حيث تأثرت للغاية بهذا الموقف وظللت أدعو له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن أحمد زكي وافته المنية عن عمر يناهز 56 عامًا.