مهجة عبد الرحمن عن مسلسل أحمد زكي: "سيُصيب أبطاله باللعنة"

استنكرت الفنانة مهجة عبد الرحمن، تحويل حياة الفنان الراحل أحمد زكي، إلى عمل درامي، قائلة: "سوف يُصاب أبطال العمل باللعنة".

وقالت مهجة عبد الرحمن، لـ"الوطن" إن ظهور هذا المسلسل للنور، لن يؤثر على محبة الجمهور لـ"زكي" وشعببته، سواء بالإيجاب أو السلب، لافتة إلى أن بشير الديك مؤلف المسلسل، من أبرز الكُتّاب والذين تعاونوا مع أحمد زكي في العديد من أعماله، وكان من أصدقاءه المقربين.

وأضافت أنه ليس هناك داعِ لعمل هذا المسلسل، مطالبة بأن تُترك حياة أحمد زكي كما هي في أفئدة محبيه.

وكشفت الفنانة مهجة عبد الرحمن، عن كواليس مشاركتها مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "البيه البواب"، موضحةً أن الفنان عادل إمام كان البطل الأول للفيلم، لكن اختلف مع القائمين على الفيلم بعد أسبوع من التصوير، فانسحب من العمل، وقدَّم "زكي" دور البطولة بدلًا منه.

وأضافت في تصريحات سابقة لها، أن أول مرة تقف فيها أمام الكاميرا كانت في فيلم "الحريف"، لكن حجم مساحة الدور في "البيه البواب" كان جيدة للغاية، لافتةً إلى أنه عندما طلبوها للمشاركة في الفيلم، لم يكن هناك "ستايلست"، فأعطوها 500 جنيه لكي تشتري الملابس الخاصة بالدور، قائلةً: "أخدت الـ 500 جنيه ومن فرحتي روحت على كرداسة فورًا لوحدي وجبت لبسي كله اللي ظهرت بيه في الفيلم".

وأشادت بمدى اهتمام الفنان الراحل أحمد زكي بكل تفاصيل العمل، موضحةً أنه قبل بداية التصوير وجد أن الغرفة التي تظهر في الفيلم كمسكن للبواب وأسرته ذات حوائط بيضاء نظيفة تعجب من الأمر، قائلاً: "إزاي دي أوضة بواب لسه جاي من الصعيد.. عايز شخابيط على الحيطان عشان تبان إنها مش جديدة".

وكشفت "مهجة" عن أصعب مشهد قامت بأدائه في الفيلم، قائلة إنها تعرضت للسقوط خلال نزولها من القطار بصحبة الفنان أحمد زكي، أثناء سير القطار، مضيفة: "أحمد نزل قبلي ورجلي انحشرت بين الرصيف والقطر وأنا بنزل.. وزكي رجع وشالني بإيده عشان القطر ما يمشيش على رجلي".