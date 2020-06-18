بتول عرفة تنشر أول صورة من كواليس bonvoyage

نشرت المخرجة بتول عرفة صوره تجمعها بالمطربة كارول سماحة من كواليس كليب"bonvoyage".

وكتبت بتول عبر حسابها بـ"تويتر": "من كواليس التحضيرات الأخيرة قبل التصوير لكليب bonvoyage مع أحلى فنانة وإنسانة كارول سماحة، ومن إنتاج الشركة المحترمة لايف ستايلز ستوديوز، دعواتكم إن شاء الله".

والكليب أول تعاون بين كارول سماحة وبتول عرفة.

وأكدت كارول في بيان لها، أن التصوير سيتم في مصر، بعدد من الأماكن السياحية مع المخرجة بتول عرفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الكليب تجربة خاصة ومختلفة تخوضها كارول سماحة، حيث تغني باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، في أول تعاون بينهما.