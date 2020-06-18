"المالية": مصر تفقد 180 مليار جنيه حال استمرار كورونا حتى يونيو 2021

توقعت الحكومة أن تفقد الموازنة العامة للدولة نحو 14% من إيرادتها، حال استمرار جائحة كورونا حتي يونيو 2021.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في كلمته عبر تقنية "فيديو كونفرانس" خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الإيرادات العامة قد تنخفض من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه، ما يعادل 180 مليارًا، مشيرا إلي أن ذلك سيرفع العجز الكلى إلى 9٪، بينما يرتفع العجز الأولى إلي 0.7 %.

و أكد "معيط" أن مصر انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفورى مع الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، بما يُسهم في احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية.

وأشار إلى أن الحكومة تعطي أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية، والتخطيط المستدام لمواجهة أى تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.