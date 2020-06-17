"المالية"تتوسع في الاقتراض محليا.. تجمع 48 مليار جنيه مقابل أذون خزانة

بلغت حصيلة وزارة المالية من إصدار أذون خزانة أمس الثلاثاء نحو 48 مليار جنيه بعد طرح أذون خزانة عبر البنك المركزي المصري أجال 91 و182 و364 و273 يوما على التوالي بزيادة قدرها 20 مليار جنيه عن قيمة ما طرحته حيث أصدرت أذون خزانة بقيمة 11.9 مليار جنيه مقابل أذون أجل 91 يوما بمتوسط سعر فائدة 12.33%.

بينما أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 12.8 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 12.44% في حين أصدرت أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 15.1 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 12.44% وأخيرا أصدرت أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8.3 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 12.50%.

كان البنك المركزي أعلن صباح الثلاثاء عبر موقعه الإلكتروني، طرح أذون خزانة بقيمة 28.5 مليار جنيه عبر أربع أحال بلغت قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات لأجل 273 يوماً و7.5 مليار جنيه مقابل أذون أجل 182 يوم ومثلها لطرح أذون خزانة أجل 364 يوم .

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

يشار إلى أن الوزارة طرحت، الخميس الماضي ، أذون خزانة بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 182 يومًا بقيمة 15.1 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.44% بجانب إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 12.8 مليارات بمتوسط أسعار فائدة 12.44%.