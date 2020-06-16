عبدالعال يمازح وزير المالية: الموظفين هيمسكوا فيك لو دفعوا غرامة الحظر

مازح الدكتور علي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي شارك في الجلسة العامة، قائلا: "الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة الـ 4 آلاف جنيه حيمسكوا فيك"، وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة ، للعام المالي 2020/2021.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان، خلال جلسة الغد، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.