عبدالعال يمازح وزير المالية: الموظفين هيمسكوا فيك لو دفعوا غرامة الحظر

مازح الدكتور علي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي شارك في الجلسة العامة، قائلا: "الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة الـ 4 آلاف جنيه حيمسكوا فيك"، وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة ، للعام المالي 2020/2021.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، خلال جلسة الغد، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.