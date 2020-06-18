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عائد من ليبيا يروي كواليس اختطافه على يد ميليشات الوفاق

كتب:

شريف سليمان
08:01 م | الخميس 18 يونيو 2020
محمود طنطاوي

محمود طنطاوي

قال محمود طنطاوي أحد المصريين العائدين من ليبيا، إنه يعمل في ليبيا منذ عام 2006، حيث كان يعيش في هدوء، لكن هذا الحال تغير منذ 4 أسابيع بعد انسحاب الجيش الوطني من ترهونة واستيلاء الإرهابيين عليها.

وأضاف خلال تصريحات لكاميرا "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "وفي يوم وليلة الدنيا اتقبلت منذ 3 أسابيع، حيث انسحب الجيش الليبي من ترهونة، وعندما انسحب كان ذلك في الساعة الثانية فجرًا، وفي السادسة صباحًا اندلعت الاشتباكات".

وأضاف: "ناس من حكومة الوفاق، أخدوا اللبس والتليفونات والملابس، مخلوش معانا حاجة، قعدنا 3 أيام مكنش عارفين نعمل أي حاجة، ومخلوش معانا حاجة، بعدها رحنا منطقة تانية وشفنا 3 سيارات بتشيل العربية 8 أفراد وكنا 20 شخصًا".

وتابع: "وقفنا 15 واحد أخدوا اللبس وفتشونا، وقالوا انتو جايبين تحاربوا مع حفتر وقلنا إننا عمال مصريين، وقالوا إننا بنحارب، عذبونا 6 ساعات في الشمس، وضربونا بالأسلاك والسلاح، وأخدونا في ميدان واسع".

وأردف: "حققوا معانا بشكل كامل وبعدها سابونا، وبعدها بيوم الفيديو انتشر، والرئيس السيسي والأجهزة كلها تحركت والإعلام والدنيا اتقلبت علينا". 

 